МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи растут вслед за американскими рынками

По состоянию на 12.01 мск французский CAC 40 растет на 0,66%, до 6452,85 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 14312,28 пункта; британский индекс FTSE 100 символически снижается на 0,04%, до 7561,61 пункта.

В пятницу европейские инвесторы обратили внимание на закрытие фондовых бирж США заметным ростом. По словам аналитиков, опрошенных газетой Wall Street Journal, к трейдерам вернулся аппетит к риску.

Рисковые настроения на рынках обусловлены преимущественно снижением опасений того, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит учетную ставку больше чем на 50 базисных пунктов. Так, согласно протоколу ФРС, регулятор считают уместными новые повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов.