МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пятницу, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Минторг США ухудшил оценку снижения ВВП страны в первом квартале

По состоянию на 14.07 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,13%, до 32644 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 12344,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 4068,75 пункта.

Инвесторы продолжают следить за макроэкономическими статданными в попытке понять, насколько устойчиво положение американской экономики, тогда как Федеральная резервная система США готовится поднимать ставку на двух ближайших заседаниях.

Позднее в пятницу будет опубликована статистика по доходам и расходам населения страны. Аналитики полагают, что в апреле доходы населения США выросли на 0,5% в месячном выражении, а расходы — на 0,7%.

Позднее ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в мае упал до 59,1 пункта с 65,2 пункта в апреле, как и показала предварительная оценка.