МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снижается на 0,15% в ходе торговой сессии пятницы, долларовый индекс РТС сокращается на 1,38%, следует из данных Московской биржи. Доходы населения США в апреле выросли на 0,4%

К 15.14 мск индекс Мосбиржи демонстрирует снижение на 0,15%, до 2409,46 пункта, а долларовый индекс РТС понижается на 1,3%, до 1259,39 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" укрепляется на 15 копеек на Московской бирже, до 65,41 рубля, курс евро теряет 79 копеек, до 67,2 рубля.

Зарина Саидова из ФГ "Финам" отмечает, что на сегодняшних торгах покупательные настроения преобладают, но уже не так уверенно, как вчера, и нельзя исключать вероятности волны фиксации прибыли игроками до конца сессии.

"Сантимент на российском фондовом рынке сегодня остается позитивным после вчерашнего объявления о положительном решении Совета Директоров "Газпрома" по дивидендам", — считает Владимир Соловьёв из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста префы и обыкновенные акции "Башнефти" (+13,32% и +8,48%), акции "Мосэнерго" (+5,09%), "Интер РАО" (+4,64%), ОГК-2 (+4,25%), ТГК-1 (+3,02%), "Роснефти" (+2,06%), "Газпром нефти" (+2,48%) и префы "Мечела" (+1,65%).

Виталий Манжос из "Алго Капитал" уточняет, что самым заметным движением на рынке стало сильное повышение стоимости акций и префов "Башнефти", так как сейчас интерес к указанным акциям высок в связи с ожиданиями рекомендации совета директоров нефтяной компании касательно величины дивидендов за 2021 год.

Выраженный рост наблюдается также у компаний сектора электроэнергии, в лидерах роста в данном сегменте "Интер РАО", акции которого продолжают восстанавливаться, замечает Владимир Соловьёв из Промсвязьбанка.

Лидерами падения стали расписки Ozon (-3,02%), VK (-2,28%), "Яндекса" (-2,14%), акции АФК "Сисетма" (-2,02%), "Магнита" (-1,69%), "Новатэка" (-1,28%).

"Таким образом, выборочным распродажам подверглись представители различных секторов рынка", — дополняет Манжос.

ПРОГОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" делится мнением, что мощный отскок, стартовавший у нас в начале недели, может уже провоцировать спекулянтов на фиксацию прибыли. "Тем более основное событие — объявление возможных дивидендов "Газпрома" за 2021 год, уже состоялось и по факту многие инвесторы также реализуют хорошую прибыль на новых трехмесячных вершинах котировок "Газпрома". Кроме того, традиционно перед выходными активизируются продажи акций из-за опасений реализации каких-либо рисков в ближайшие дни", — считает эксперт.

"С технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи тестируется верхняя граница фигуры "симметричный треугольник", и в случае ее уверенного пробития перед индексом может открыться потенциал отскока", — прогнозирует Саидова.

В настоящее время индекс Мосбиржи вернулся к уровню предыдущего закрытия, замечает Виталий Манжос из "Алго Капитал". "По-видимому, сегодня он не имеет большого потенциала для направленного движения. Поэтому мы ожидаем его закрытия в диапазоне 2375-2450 пунктов, с изменением в пределах 1,5% по итогам дня", — прогнозирует эксперт.