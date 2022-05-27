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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220527/837006794.html
Российский рынок акций снизился на 0,23%
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Российский рынок акций по итогам торгов пятницы упал по основным биржевым индексам, но вырос по итогам недели по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Рублёвый... ПРАЙМ, 27.05.2022
акции, рынки, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов пятницы упал по основным биржевым индексам, но вырос по итогам недели по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,23%, до 2407,59 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 3,47%, до 1133,94 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара в пятницу на 1,4 рубля, до 66,66 рубля.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,45%, РТС упал на 8,54%, — также благодаря сильному росту доллара к рублю.