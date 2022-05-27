МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов пятницы упал по основным биржевым индексам, но вырос по итогам недели по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,23%, до 2407,59 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 3,47%, до 1133,94 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара в пятницу на 1,4 рубля, до 66,66 рубля.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,45%, РТС упал на 8,54%, — также благодаря сильному росту доллара к рублю.