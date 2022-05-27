Цены на газ в Европе к концу пятницы выросли на 1,4%, почти до 965 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торгов пятницы выросли на 1,4%, почти до 965 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Июньские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке почти 925 долларов (−2,8% к расчётной цене четверга — 951,2 доллара). Котировки в начале торгов приближались к отметке в 900 долларов, но так и не достигли её. Ценовой минимум составил 911 долларов (−4,2%), а максимум — 976,3 доллара (+2,6%). Последние фьючерсы торговались почти по 965 долларов (+1,4%).
Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.
В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).
Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.
https://1prime.ru/Financial_market/20220527/837007148.html