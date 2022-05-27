МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торгов пятницы выросли на 1,4%, почти до 965 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Курс доллара вырос на 1,44 рубля, до 66,7 рублей

Июньские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке почти 925 долларов (−2,8% к расчётной цене четверга — 951,2 доллара). Котировки в начале торгов приближались к отметке в 900 долларов, но так и не достигли её. Ценовой минимум составил 911 долларов (−4,2%), а максимум — 976,3 доллара (+2,6%). Последние фьючерсы торговались почти по 965 долларов (+1,4%).

Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.