МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к росту после снижения ранее в ходе торгов, рынки продолжают оценивать базовые факторы рынка, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе выросли на 1,4%

По состоянию на 20.03 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,95%, до 115,25 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,6%, до 114,78 доллара.

Ранее в ходе торгов нефть коррекционно дешевела после роста ранее. За предыдущие два дня нефть подорожала в среднем почти на 5%, со 111 долларов и 110 долларов за баррель соответственно.

Поддерживает стоимость нефти ожидание роста спроса на этот вид сырья перед стартом сезона автомобильных поездок в США, а также опасения перебоев поставок из-за стремления ЕС отказаться от российской нефти.

Также трейдеры оценивают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 мая их число сократилось на две – до 574 агрегатов.