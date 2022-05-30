МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Золотодобывающая Nordgold Алексея Мордашова по итогам 2021 года снизила производство золота в России и за рубежом на 2% — до 1,024 миллиона унций (31,862 тонны), чистая прибыль сократилась на 35% — до 374,5 миллиона долларов, говорится в отчете компании. Акции "Роснефти" упали в цене после роста более чем на 3%

По оценке компании, объем производства аффинированного золота в 2021 году остался стабильным, и включает 6,631 тысяч унций золотого эквивалента серебра. Ожидаемое снижение на рудниках Гросс, Суздаль и Taparko было практически полностью компенсировано ростом производства на рудниках Bissa-Bouly, Таборный и Ирокинда.

Средняя цена реализации золота составила 1,790 доллара за унцию (+1%). Скорректированный показатель EBITDA составил 943,2 миллиона долларов, сократившись на 7% из-за снижения объема производства и роста затрат за период. Несмотря на инфляционное давление на себестоимость, компании удалось в 2021 году сохранить рентабельность по EBITDA на уровне 52%. Свободный денежный поток сократился до 408 миллионов долларов в основном из-за снижения выручки и роста инвестиций в оборотный капитал.

Капитальные затраты компании по итогам 2021 года увеличились на 4%, до 397,8 миллиона долларов, включая затраты на геологоразведку, которые почти удвоились — до 81,7 миллиона долларов. Совокупные издержки (AISC) за год выросли на 7% — до 1094 долларов за унцию.

Чистый долг компании в конце 2021 года составил 91,8 миллиона долларов, сократившись за год на 64%. Денежные средства и эквиваленты оценивались в 392,7 миллиона долларов против 739,2 миллиона долларов годом ранее.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий.