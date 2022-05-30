МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE торгуются утром в понедельник на уровне пятницы, свидетельствуют данные площадки ICE Futures. Российский рынок акций растет на старте торгов

Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли последний торговый день на отметке 964 доллара за тысячу кубометров, что близко к расчётной цене пятницы (970,2 доллара). Максимальным в первый час после открытия сессии стал показатель в 982,7 доллара (+1,3%). Июльские фьючерсы также близки к итоговой цене предыдущего торгового дня (1023,1 доллара за тысячу кубометров).

Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.