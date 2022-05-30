МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник активно дорожает на Московской бирже после трех торговых дней активного падения, прежние факторы вернулись на российский валютный рынок после спекулятивных действий его игроков во второй половине прошлой недели. Курс рубля увеличивает темпы роста в понедельник днем

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск падает на 5,33 рубля, до 61,37 рубля, евро — на 6,45 рубля, до 63,24 рубля.

На российском валютном рынке в понедельник отмечается уверенный рост курса рубля после трех торговых сессий его ослабления. Таким образом, рынок "переварил" сигнал ЦБ РФ, резко понизившего ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых. Скачок курса доллара за предыдущие три сессии максимально составлял 11,70 рубля (к 67,50 рубля), а евро — на 14,60 рубля (к максимумам с 11 мая, до 71,70 рубля). Волатильность резко возросла. В итоге инвесторы, видимо, решили зафиксировать прибыль.

Благоприятный фон для новой волны продаж валюты создавался мнением министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что доллар и евро стали "токсичной валютой" для России. Таким образом, на рынок опять вернулись курсообразующие факторы в лице превышения предложения валюты над спросом на нее, образовавшегося из-за сохранения высоким российского экспорта и рухнувшего импорта. В итоге курс доллара падает к рублю на 8%, евро — на 9,2%. А рублевая цена нефти составляет около 7,15 тысячи за баррель сорта Brent.

Общая фундаментальная картина для рубля пока не сильно меняется (высокий торговый профицит), важны и комментарии главы ЦБ о девалютизации банковских балансов, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". "Поэтому на неделе не исключаем умеренного роста рубля к уровням 60-63 рублей за доллар", — добавляет он.

Рост стоимости нефти создает интригу с возможностью очередного витка роста курса российского рубля, рассуждает Роман Блинов из ИК "Русс-инвест". "Тут тоже всё практически на поверхности. Падение курса ниже уровня в 55,75-56,25 рубля за доллар даёт право рассчитывать на его движение в сторону торгового диапазона 50–55 рублей за доллар. У курса единой европейской валюты уровни в 57,25–57,5 рубля будут рубежами перед движением в сторону 50 рублей за евро", — оценивает он.