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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220530/837027208.html
Акции "Ростелекома" растут на рекомендации по дивидендам
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Обыкновенные акции "Ростелекома" дорожают на 2,06% после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2021 год, привилегированные акции — на 2,5%, следует из данных... ПРАЙМ, 30.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Ростелекома" дорожают на 2,06% после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2021 год, привилегированные акции — на 2,5%, следует из данных Мосбиржи.
Совет директоров компании ранее в понедельник рекомендовал дивиденды по итогам 2021 года в размере 4,56 руб на акцию.
К 16.32 мск акции "Ростелекома" растут на 2,06%, до 59,59 рубля, префы — на 2,48%, до 59,85 рубля за бумагу. До публикации новости обыкновенные акции компании максимально росли на 1,4%, до 59,2 рубля, после чего торговались у уровня предыдущего закрытия.