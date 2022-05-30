МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Ростелекома" дорожают на 2,06% после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2021 год, привилегированные акции — на 2,5%, следует из данных Мосбиржи. "СПБ Биржа" переведет иностранные акции с торговых счетов на неторговые

Совет директоров компании ранее в понедельник рекомендовал дивиденды по итогам 2021 года в размере 4,56 руб на акцию.

К 16.32 мск акции "Ростелекома" растут на 2,06%, до 59,59 рубля, префы — на 2,48%, до 59,85 рубля за бумагу. До публикации новости обыкновенные акции компании максимально росли на 1,4%, до 59,2 рубля, после чего торговались у уровня предыдущего закрытия.