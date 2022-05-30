МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Цена на золото весь понедельник умеренно растёт на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов. Евро растет к доллару на данных об инфляции в Германии

По состоянию на 18.05 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 4,7 доллара, или на 0,25%, до 1856 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,38% — до 22,017 доллара за унцию.

В пятницу вечером золото продолжает дорожать в качестве актива-убежища. Так, например, повышают спрос на золото неопределенность вокруг перспектив восстановления глобальной экономики.

В то же время разнонаправленное и постоянно меняющееся влияние на рынок драгметаллов оказывают как карантинные китайские новости, так и военная операция России на Украине.