МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс евро к доллару увеличивает темпы роста в понедельник вечером, инвесторы оценивают статистику потребительских цен в Германии, рост которых стал рекордным за всю историю наблюдений статбюро страны, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро и иене

По состоянию на 18.14 мск курс евро к доллару растёт до 1,0783 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0727 доллара. Днём до выхода статистики показатель находился на уровне 1,077 доллара.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 127,56 иены со 127,11 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,28%, до 101,39 пункта.

Годовая инфляция в Германии по итогам мая, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 7,6%.

По словам экономиста DWS Ульрике Кастенс (Ulrike Kastens), такие предварительные данные немецкой инфляции создают дополнительное давление на Европейский центробанк (ЕЦБ). Таким образом, полагает эксперт, повышение учётной ставки ЕЦБ в июле и сентябре кажется уже "решенным делом".

"Хотя (ЕЦБ – ред.) по-прежнему рассчитывает постепенно нормализовать монетарную политику, постоянная неспособность достичь целевого уровня инфляции может потребовать от ЕЦБ намного более жесткого курса в среднесрочной перспективе", — цитирует Кастенс газета Wall Street Journal.