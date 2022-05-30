МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника снизился по индексу Мосбиржи, РТС подскочил на фоне рухнувшего курса доллара к рублю, следует из данных торговой площадки. Евро растет к доллару на данных об инфляции в Германии

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,3%, до 2400,39 пункта, а долларовый индекс РТС взмыл на 7,21%, до 1215,74 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется обвалом доллара на 4,3 рубля, до 62,4 рубля.