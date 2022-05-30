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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220530/837029409.html
Российский рынок акций снизился на 0,3%
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Российский рынок акций по итогам торгов понедельника снизился по индексу Мосбиржи, РТС подскочил на фоне рухнувшего курса доллара к рублю, следует из данных торговой площадки... ПРАЙМ, 30.05.2022
акции, рынки, экономика, новости, акции, торги, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника снизился по индексу Мосбиржи, РТС подскочил на фоне рухнувшего курса доллара к рублю, следует из данных торговой площадки.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,3%, до 2400,39 пункта, а долларовый индекс РТС взмыл на 7,21%, до 1215,74 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется обвалом доллара на 4,3 рубля, до 62,4 рубля.