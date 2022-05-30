МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника ростом на фоне общей склонности к риску, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара упал на 4,43 рубля

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,19% — до 7600,06 пункта, французский CAC 40 — на 0,72%, до 6562,39 пункта, немецкий DAX — на 0,79%, до 14575,98 пункта.

В начале недели на мировых рынках сохраняется повышенный спрос на риск, который наблюдался в пятницу. Фондовые биржи Азии закрылись в понедельник в значительном плюсе, а евро укрепляется по отношению к доллару. Влияние на динамику европейских бирж оказал рост американских индексов по итогам пятницы на 2-3%.

По словам аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp), которого цитирует газета Wall Street Journal, из-за отсутствия четких факторов, способных повлиять на динамику торгов, трейдеры ожидают открытия бирж США после длительных выходных и в преддверии данных по безработице в стране.

Европейские трейдеры также оценивали статистику по потребительским ценам в Германии. Годовая инфляция в стране по итогам мая, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 7,6%.