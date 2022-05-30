МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Банк России предлагает частным инвесторам взвесить "все за и против" при желании продать на внебиржевом рынке иностранные акции, заблокированные международными депозитариями, так как после снятия ограничений на торговые операции появится возможность продать их на бирже с более прозрачным ценообразованием, сказали РИА Новости в пресс-службе регулятора. В Молдавии с 31 мая повысится цена на газ для потребителей

Ранее в понедельник Банк России ограничил торги иностранными акциями с листингом на американских фондовых биржах и заблокированными международными депозитариями, за исключением компаний с основным бизнесом в РФ (в частности HeadHunter Group, "Яндекс", Ozon, ЦИАН). Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги.

"Введенные ограничения не затрагивают сделки на внебиржевом рынке. Однако цены таких сделок могут отличаться от биржевых, поэтому перед принятием решения об их продаже следует внимательно взвесить все за и против, учитывая, что после снятия ограничений у владельца бумаг появится возможность продать их на бирже, где более прозрачно ценообразование", — сказали в пресс-службе регулятора.

В ЦБ также пояснили, что местом хранения ценных бумаг иностранных эмитентов являются международные учетные институты стран, где происходило первичное размещение указанных ценных бумаг. Таким образом, любой российский депозитарий должен иметь корреспондирующие счета депо с иностранными депозитариями.

"Иногда в цепочке учета ценных бумаг добавляются дополнительные российские депозитарии, например, "Бест Эффортс Банк" может иметь корреспондирующий счет с Euroclear напрямую, или же быть клиентом НКО АО НРД, который в свою очередь имеет корреспондирующий счет в Euroclear. Структура связей в учете ценных бумаг зависит от множества факторов", — добавили в пресс-службе.