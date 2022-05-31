МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс евро во вторник утром снижается по отношению к доллару в преддверии выхода данных об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Силуанов назвал доллар и евро "токсичными фантиками"

По состоянию на 8.02 мск курс евро к доллару снижается до 1,0746 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0777 доллара; курс доллара к иене растет до 127,98 иены со 127,55 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,02%, до 101,64 пункта.

Аналитики считают, что годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 7,7% с 7,4% месяцем ранее. А только за май прогнозируется сохранение роста потребительских цен на уровне апреля в 0,6%.

Также валютные инвесторы ожидают публикации Бежевой книги (Beige Book) с комментариями об экономическом положении США и кредитно-денежной политике и данных о безработице. Аналитики полагают, что безработица в стране снизилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее.