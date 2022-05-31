МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль подвержен волатильности и после роста в начале торгов перешел к снижению к обеим инвалютам: доллар поднялся в район 63,2 рубля, евро — к 64,9 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс рубля заметно растет в начале торгов, игнорируя санкционные новости

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.41 мск увеличивается на 1,04 рубля, до 63,22 рубля, евро — на 52 копейки, до 64,82 рубля.

В начале торгов рубль укреплялся: доллар максимально падал до 60,5 рубля, евро — до 62,18 рубля.