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2022-05-31T10:50:32+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220531/837034780.html
Рубль снижается в начале торгов
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Рубль подвержен волатильности и после роста в начале торгов перешел к снижению к обеим инвалютам: доллар поднялся в район 63,2 рубля, евро — к 64,9 рубля, следует из динамики... ПРАЙМ, 31.05.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль подвержен волатильности и после роста в начале торгов перешел к снижению к обеим инвалютам: доллар поднялся в район 63,2 рубля, евро — к 64,9 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.41 мск увеличивается на 1,04 рубля, до 63,22 рубля, евро — на 52 копейки, до 64,82 рубля.
В начале торгов рубль укреплялся: доллар максимально падал до 60,5 рубля, евро — до 62,18 рубля.