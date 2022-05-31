МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль ускоряет темпы роста днем во вторник: евро уже падал до 62 рублей, следует из данных Московской биржи. На территории Херсона в полноценный оборот ввели российский рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск падал на 1,06 рубля — до 61,19 рубля, курс евро — на 2,17 рубля, до 62,13 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее евро опускался до 62 рублей ровно.