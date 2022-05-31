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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220531/837037013.html
Курс рубля ускоряет темпы роста днем во вторник
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. Рубль ускоряет темпы роста днем во вторник: евро уже падал до 62 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск падал на 1,06 рубля —... ПРАЙМ, 31.05.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль ускоряет темпы роста днем во вторник: евро уже падал до 62 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск падал на 1,06 рубля — до 61,19 рубля, курс евро — на 2,17 рубля, до 62,13 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее евро опускался до 62 рублей ровно.