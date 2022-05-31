МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в последний день весны, в то время как ситуация на международной арене склоняет инвесторов отказываться от рисковых активов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,4%, до 33022 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 12672,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 4140,25 пункта.

Инвесторы отказываются от рисковых активов в нервозной обстановке после того, как ЕС достиг согласия в вопросе введения частичного нефтяного эмбарго, которое коснется поставок нефти по морю из РФ. Аналитики полагают, что Россия не оставит эти санкции без внимания.

"Сейчас трудно быть уверенным… Вероятность того, что Россия может отомстить ЕС за нефть и перекрыть потоки газа, заставляет быть осторожным с рисковыми активами", — считает стратег JP Morgan Asset Management Майк Белл (Mike Bell), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Кроме того, вероятно грядущий кризис в энергетическом секторе усиливает опасения инфляции, разгону которой как раз отчасти и способствовал рост цен на энергоносители. Инфляция в еврозоне в очередной раз побила исторический рекорд, достигнув 8,1%.