МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль во вторник укрепляется к доллару и евро второй день подряд, следует из данных Московской биржи. Курс рубля ускоряет темпы роста днем во вторник

При этом к европейской валюте рубль растет заметно быстрее на повышенных объемах торгов, что может сигнализировать об очередной волне оплаты российского газа по новой схеме.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.34 мск снижался на 49 копеек — до 61,76 рубля, евро — на 84 копейки, до 63,46 рубля.

Таким образом, при пересчете через рублевые пары евро стоит 1,028 доллара и в течение дня опускался ниже 1,01 доллара, тогда как на форексе европейская валюта сейчас торгуется по 1,071 доллара.

Объем валютных торгов расчетами "завтра" составляет 1,8 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда евро соответственно. Превышение объема по евро над долларами наблюдается редко.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИБАВЛЯТЬ

На российском валютном рынке во вторник второй день подряд продолжается рост рубля, при этом игроки рынка пока игнорируют санкционные новости. Лидеры Евросоюза в ночь на вторник достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.

Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

Благоприятный для рубля фон поддерживается сохранением высокого предложения иностранной валюты на рынке. Судя по росту объемов торгов по евро, опять пришли деньги от европейских потребителей за российский газ по новой схеме. В этой связи позитивно прозвучали некоторые заявления из ЕС.

Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что эмбарго на газ из России не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что дальнейшее введение санкций ЕС против России "будет все сложнее", так как они сильно затрагивают страны союза. Она подчеркнула, что договориться об эмбарго на нефть было очень сложно, достичь же соглашения по газовому эмбарго "будет еще сложнее". Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что страны ЕС должны "сделать паузу" во введении дальнейших санкций против России и посмотреть на последствия уже принятых мер.

Рынок нефти на санкционном фоне обновляет максимумы с 25 марта — выше 120 долларов за баррель сорта Brent. Днем показатель растет на 2% — до 119,9 доллара за баррель.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,8%, евро — на 1,2%. Рублевая цена нефти составляет около 7,4 тысячи за баррель Brent.

ПРОГНОЗЫ

Выросший во второй половине прошлой недели спрос на иностранную валюту уже удовлетворен, а ее предложение на фоне значительных объемов экспорта остается высоким, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Курс сегодня закрепится около 60 рублей за доллар", — прогнозирует он.

Российский валютный рынок остается нестабильным и сохраняет повышенную волатильность под воздействием активных продаж экспортеров, а также продажи газа в ЕС за рубли, отмечает в свою очередь Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".