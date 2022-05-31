МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник, после вчерашнего выходного в США по поводу Дня поминовения, снижаются на продолжающихся опасениях за перспективы мировой экономики в период высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,69% — до 32982,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,62%, до 12055,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,72%, до 4127,65 пункта.

После длительных выходных американские рынки реагируют на новости о том, что ЕС достиг согласия в вопросе введения частичного нефтяного эмбарго, которое коснется поставок нефти по морю из РФ. Это служит поддержкой ралли цен на нефть, что в свою очередь способствует дальнейшему ускорению инфляции.

На этом фоне инвесторов также беспокоит вероятность того, что продолжающееся ускорение темпов роста потребительских цен в совокупности с жесткой политикой мировых центробанков могут серьезно затормозить глобальное экономическое развитие.

Трейдеры также отыгрывают статистику по стране. Индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 106,4 пункта с пересмотренного показателя апреля в 108,6 пункта. Аналитики ожидали снижения индекса до 103,9 пункта.