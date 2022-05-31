МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в июне роста российского рынка акций по индексу Мосбиржи и падения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Нефть завершила шестой месяц подряд ростом

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи в июне вырастет на 3,2%, до 2432,5 пункта, РТС упадет на 1,7%, до 1187,83 пункта на фоне роста курса доллара к рублю.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 6 долларов, до 122,8 доллара за баррель, курс евро на форексе — на 1 цент выше 1,08 доллара, стоимость золота подрастет в пределах 50 долларов, до 1866 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,4% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара подскочит на 5,5 рубля, до 67 рублей, евро — на 8,9 рубля, до 71,2 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Июнь для мировых рынков обещает стать напряженным. Инфляция провоцирует основные центробанки перейти к ужесточению денежно-кредитной политики, что приводит к ухудшению условий на финансовых рынках, снижая аппетит к рискованным активам", — отмечает Владимир Евстифиев из банка "Зенит".

Он напоминает, что в июне Федрезерв США приступит к началу цикла сокращения баланса, то есть будет распродавать активы, выкупленные в рамках программ количественного смягчения. Несмотря на относительно небольшие объемы (47,5 миллиарда долларов в месяц), фондовым рынкам будет сложно продолжать рост и "также активно выкупать проходящие падения котировок", считает эксперт.

Уровень макроэкономической неопределенности остается высоким ввиду высокой инфляции, поддерживаемой в значительной степени решимостью развитых стран усиливать санкционное давление на Россию, а также в связи с перспективами поступательного повышения ключевых ставок в развитых странах, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"ФРС США готовится поднимать ставку на ближайших заседаниях по 0,5%, и лишь с осени – переходить на более мелкий шаг, 0,25%. В результате ключевая ставка в США может подняться до 2,75%-3% к концу года, что заметно увеличит стоимость финансирования бизнеса и операций на рынках и, соответственно, способно придавливать как корпоративные прибыли, так и деловую и потребительскую активность", — также указывает он.

Нефтяные цены смотрят вверх и могут вернуться к мартовским максимумам (в район 133 долларов и 130 долларов по Brent и WTI соответственно) при актуализации рисков еще более ограниченного мирового предложения (введения эмбарго против России в том или ином виде, запрета на экспорт из США) или перспективы увеличения спроса (снятие ограничений в Китае), считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Золоту же для возобновления склонности к росту понадобится закрепиться выше 1890 долларов за тройскую унцию – в этом случае цены могут подскочить как минимум к 1920 долларам за тройскую унцию, добавляет она. США хотят направить экспортерам зерна из России "стимулирующие письма"

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Андрей Верников из "Универ Капитала" в июне ждет небольшого роста российского фондового рынка: средства от закрытых рублевых банковских депозитов будут подпитывать его рост.

"С другой стороны, акции сейчас нельзя назвать дешевыми — тот же "Газпром" за три месяца вырос на 30%. Агрессивный спрос на наши акции может быть в случае коррекции рынка, а пока его поддерживают высокие сырьевые цены", — добавляет он.

Учитывая все еще высокие цены на сырьевые товары, остановку фазы укрепления рубля, потенциальный приток средств на рынок из-за окончания сроков по трехмесячным депозитам (открытым в феврале-марте по высоким ставкам), вполне возможен умеренный подъем индекса Мосбиржи в область 2500-2600 пунктов, считает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

Российский рынок акций вступает в летний период, оставаясь под основным нисходящим давлением, которое ниже 1250 пунктов актуально в том числе для долларового индекса РТС, несмотря на взлеты индикатора в периоды укрепления рубля, указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Для индекса Мосбиржи район ближайшего сопротивления расположен у 2505 пунктов, добавляет она.

Основным негативным фактором для рынка остается геополитическая ситуация, которая провоцирует другие сложности (возможный технический дефолт по внешнему долгу, приостановка публикации отчетностей и выплаты дивидендов) и ограничивает силы покупателей, указывает аналитик.

В частности, июнь может начаться с объявления шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который пока не был одобрен в мае, а возобновление возможности "коротких" продаж по акциям РФ может дать инвесторам больше инструментов для снижения их цены, отмечает эксперт.

Индекс Мосбиржи с конца апреля "зажат" в диапазоне 2200-2500 пунктов, указывает Локтюхов из Промсвязьбанка.

Российский рынок пока не может вернуться к росту — крепкий рубль и обсуждаемый ЕС очередной пакет санкций ограничивают спрос на большинство сырьевых "фишек", отмечает он.

В тоже время эксперт рассчитывает на рост индекса Мосбиржи в зону 2600-2700 пунктов. WSJ: в ОПЕК изучают приостановку участия России в сделке ОПЕК+

РУБЛЬ ОЩУТИТ ДАВЛЕНИЕ

Крепкий рубль оказывает угнетающее влияние на месячные и годовые темпы инфляции, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Однако продолжение роста импорта и снижающаяся экспортная выручка будут способствовать постепенному ослаблению рубля, рассчитывает он.

Дополнительное давление на рубль может оказать очередное снижение ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 10 июня, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"В пользу рисков среднесрочного ослабления рубля будет говорить закрепление курса доллара и евро выше сопротивлений — 71 рубль и 75,5 рубля соответственно", — оценивает она.

В ближайшее время доллар будет определяться с границами нового коридора консолидации, считает Василий Карпунин, из "БКС Мир инвестиций". "Амплитуда колебаний должна постепенно снизиться с экстремальных значений. Возможно, что при сохранении текущих сырьевых цен по доллару мы увидим диапазон 62–71 рубль", — резюмирует он. Банк России дал прогноз по развитию мировой экономики

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Интересны для покупки акции нефтегазового сектора, акции сектора ритейла, акции производителей удобрений, при этом акции золотопроизводителей показывают динамику "хуже рынка", но на текущих уровнях они тоже интересны, считает Верников из "Универ Капитала".

По мнению Карпунина из "БКС Мир инвестиций", в данный момент наиболее в качестве локального фаворита выделяются акции нефтяного сектора: к ним относятся "Лукойл", "Татнефть", "Роснефть".

Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что в июне неопределенность, довлеющая над рынком, несколько ослабнет, а ситуация на валютном рынке благодаря усилиям регуляторов стабилизируется, что побудит инвесторов искать идеи не только в бумагах компаний, готовых выплачивать дивиденды (МТС, "Газпром", "Газпром нефть" и прочие), но и в "фишках" с неплохим бизнес-профилем.

В частности, эксперт не видит сильных рисков в целом в потребсекторе и электроэнергетике и надеется, что вернется спрос и в акции банков.