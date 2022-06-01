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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220601/837048484.html
Российский рынок акций падает на старте торгов в среду
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. Российский рынок акций на открытии торгов среды уменьшается по индексу Мосбиржи на 0,23%, долларовому индексу РТС — на 1,08%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 01.06.2022
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов среды уменьшается по индексу Мосбиржи на 0,23%, долларовому индексу РТС — на 1,08%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 снижается на 0,23% — до 2350,44 пункта, индекс РТС — на 1,08%, до 1195,31 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 49 копеек — до 61,99 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 63,08 рубля.