МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов среды уменьшается по индексу Мосбиржи на 0,23%, долларовому индексу РТС — на 1,08%, следует из данных Московской биржи. Курсы доллара и евро растут в начале торгов среды

Индекс Мосбиржи к 10.05 снижается на 0,23% — до 2350,44 пункта, индекс РТС — на 1,08%, до 1195,31 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 49 копеек — до 61,99 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 63,08 рубля.