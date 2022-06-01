АНКАРА, 1 июн — ПРАЙМ. Турецкая лира ослабеет по отношению к доллару в течение года, поднимется до уровня 20 лир за доллар, то есть более чем на 20%, поскольку доллар торгуется на уровне 16,43 лиры в среду утром, передает издание Cumhuriyyet со ссылкой на отчет аналитиков Danske Bank, одного из многонациональных финансовых гигантов, базирующихся в Дании. СМИ: в Турции сообщили о повышении тарифов на природный газ

"Ужесточение финансовых условий наряду с растущими опасениями по поводу стагфляции и отсутствием ожиданий изменений в денежно-кредитной политике приведет к дальнейшему ослаблению турецкой лиры по отношению к доллару, доллар поднимется до уровня 20 через 12 месяцев", — пишет издание. Было заявлено, что, поскольку поддерживающая политика начала терять свое влияние в последние несколько месяцев, риски в отношении турецкой лиры находятся на понижении, и существует риск дальнейшего повышения обменного курса.

"В отчете было указано, что особенно в случае быстрого обесценивания турецкой лиры валютно-защищенные депозиты могут оставить турецкую экономику с финансовым кризисом. Инвесторы, вероятно, будут разочарованы двузначной отрицательной реальной доходностью, несмотря на недавнее обесценивание турецкой лиры и номинальную доходность выше учетной ставки в 14%", — говорится в отчете. Аналитики также отмечают, что высокий внешний долг компаний вызывает дополнительные трудности в условиях ужесточения мировых финансовых условий.

В прошлом году после нескольких снижений учетной ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний курса национальной валюты ускорилась тогда до 36%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.

В этом году центробанк Турции держит ставку неизменной — 14%, а лира постепенно ослабляется — если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, в конце марта — 14,5 лиры, а к концу апреля — 14,8 лиры. Глава регулятора вскоре после мартовского сохранения ставки на уровне 14% заявил, что инфляция в Турции снизится к концу 2022 года, а к однозначным цифрам (то есть менее 10%) приблизится в 2023 году.