МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли первые летние торги преимущественно ростом после выхода макростатистики, свидетельствуют данные бирж. Россия наращивает объемы поставок газа в Китай

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,13%, до 3182,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,28%, до 2012,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index — сократился на 0,56%, до 21294,94 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,32%, до 7234 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 27457,89 пункта.

Южнокорейский KOSPI не торговался в связи с выходным днем из-за проведения в стране местных политических выборов, во вторник индекс увеличился на 0,61%, до 2685,9 пункта.

Трейдеры обращают внимание на макростатистику. Так, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая, по данным делового издания Caixin, поднялся до 48,1 пункта с уровня апреля в 46 пунктов. А PMI Японии в промышленном секторе хотя и снизился до 53,3 пункта с 53,5 пункта месяцем ранее, но аналитики ожидали показатель на уровне 53,2 пункта.

Кроме того, ВВП Австралии в годовом выражении вырос в прошлом квартале на 3,3%, а в квартальном — на 0,8%.

С другой стороны, некоторые индексы в Китае снизились в связи с экономической неуверенностью инвесторов. "Усиливаются опасения по поводу инфляции и вероятных действий центробанков для борьбы с ней… Неопределенность выросла", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Invesco Advisers Кристины Хупер (Kristina Hooper).