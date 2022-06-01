Фондовые индексы Франции и Германии растут в среду
Фондовые индексы Франции и Германии растут на статданных по еврозоне в среду
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии в среду растут на статданных по еврозоне, которые оказались лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.16 мск французский CAC 40 растет на 0,02%, до 6469,69 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 14424,54 пункта.
Британский индекс FTSE 100 в то же время снижается на 0,23%, до 7590,04 пункта.
Инвесторы во Франции и Германии оценивают в среду ряд макроэкономических статданных по еврозоне. Так, индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны. по окончательной оценке, в мае снизился до 54,6 пункта с 55,5 пункта в апреле. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 54,4 пункта.
Кроме того, данные по безработице в еврозоне в апреле совпали с прогнозом аналитиков — показатель сохранился на уровне марта в 6,8%.