МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии в среду растут на статданных по еврозоне, которые оказались лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи снижаются на опасениях за мировую экономику

По состоянию на 13.16 мск французский CAC 40 растет на 0,02%, до 6469,69 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 14424,54 пункта.

Британский индекс FTSE 100 в то же время снижается на 0,23%, до 7590,04 пункта.

Инвесторы во Франции и Германии оценивают в среду ряд макроэкономических статданных по еврозоне. Так, индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны. по окончательной оценке, в мае снизился до 54,6 пункта с 55,5 пункта в апреле. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 54,4 пункта.

Кроме того, данные по безработице в еврозоне в апреле совпали с прогнозом аналитиков — показатель сохранился на уровне марта в 6,8%.