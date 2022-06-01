МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в первый день лета, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы развития экономики и надеются, что циклический минимум на фондовых рынках пройден, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Франции и Германии растут в среду

По состоянию на 15.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,37%, до 33093 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 12665,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 4140,25 пункта.

"Рынки США и, по умолчанию, глобальные рынки, будут предаваться шизофреническим колебаниям рыночных настроений, поскольку покупатели… становятся все более неистовыми в своих попытках нащупать циклический минимум на фондовых рынках", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Oanda Джеффри Холли (Jeffrey Halley).

Позднее в среду будет опубликован индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing). Аналитики ожидают снижения майского показателя до 54,5% с апрельских 55,4%. ФРС, в свою очередь, опубликует "Бежевую книгу" с комментариями об экономическом положении в стране.