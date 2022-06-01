МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) установил финальный ориентир купона по биржевым облигациям в объеме до 3,5 миллиарда рублей на уровне премии в 175 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ РФ, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Центробанк рассказал о развитии ситуации на российском рынке акций

Условия выпуска предусматривают выплату купонов, которые рассчитываются исходя из уровня ключевой ставки Банка России плюс премия. Первоначальный ориентир премии к ключевой ставке составлял 175-225 базисных пунктов.

Заявки на облигации компания собирала с 31 мая по 1 июня. УОМЗ размещает среди квалифицированных инвесторов десятилетние биржевые облигации серии БО-04 с полугодовыми купонами и офертой через три года.

Техническая часть размещения предварительно ожидается 3 июня. Организаторами выступают Совкомбанк, Новикомбанк и SberCIB.