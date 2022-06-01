МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно незначительно снижаются на открытии сессии в первый день лета, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в промышленности США в мае неожиданно вырос

По состоянию на 17.14 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500 снижаются на 0,15% каждый — до 32940,77 и 4124,16 пункта соответственно. А индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растёт на 0,28%, до 12117,75 пункта,

Фондовые биржи США незначительно снижаются в первый день месяца после неопределённой динамики мая. И это несмотря на позитивную казалось бы макростатистику. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 56,1% с 55,4% в апреле, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 54,5%.

Однако, как заявил газете Wall Street Journal макростратег Vanda Research Вираж Пател (Viraj Patel), в следующие несколько недель американские индексы ожидает рост в связи с отсутствием значимых экономических данных.

Кроме того, позднее в среду трейдеры также ждут "Бежевую книгу" с комментариями об экономическом положении в стране.