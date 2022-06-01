МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Управляющая компания FinEx, провайдер биржевых инвестиционных фондов (ETF), закроет рублевый фонд еврооблигаций российских эмитентов FXRB, инвесторы потеряли все вложенные в него деньги, следует из материалов FinEx. Российский рынок акций растет, несмотря на возможность "шортов"

"Фонд FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование, и инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу. На текущий момент эта информация раскрыта в краткой отчетности FinEx Funds ICAV", — говорится в сообщении.

Как и для других фондов с рублевым хеджем, стремительное обесценение рубля привело к значительным убыткам по хеджу в FXRB, объясняют в компании. "В условиях, когда международный сегмент рынка российских корпоративных еврооблигаций на фоне санкций практически перестал существовать, инвестиционный менеджер, действуя в соответствии с регулированием и инвестиционным мандатом, был вынужден продать все еврооблигации, которые относились к данному классу акций, чтобы покрыть долг по контрактам валютного хеджирования", — сообщила FinEx.

В результате, в портфеле рублевого класса акций (FXRB) не осталось базовых активов, а все другие еврооблигации в портфеле фонда теперь относятся к валютному классу акций (FXRU). По тем еврооблигациям, которые обслуживаются эмитентами, FXRU продолжает получать выплаты, несмотря на прекращение расчета стоимости чистых активов.