МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам торгов в среду на 0,8% на фоне позитива в ряде бумаг нефтегазового и финансового секторов, следует из данных Московской биржи. FinEx закроет один из фондов без выплат инвесторам

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,8%, до 2374,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,16%, до 1222,18 пункта.

В лидерах роста: префы "Транснефти" (+5,01%), обыкновенные акции Сбербанка (+3,1%), обыкновенные акции "Татнефти" (+1,53%).