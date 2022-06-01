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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220601/837056967.html
Российский рынок акций по итогам торгов умеренно вырос
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Российский рынок акций вырос по итогам торгов в среду на 0,8% на фоне позитива в ряде бумаг нефтегазового и финансового секторов, следует из данных Московской биржи. Рублевый... ПРАЙМ, 01.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам торгов в среду на 0,8% на фоне позитива в ряде бумаг нефтегазового и финансового секторов, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,8%, до 2374,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,16%, до 1222,18 пункта.
В лидерах роста: префы "Транснефти" (+5,01%), обыкновенные акции Сбербанка (+3,1%), обыкновенные акции "Татнефти" (+1,53%).