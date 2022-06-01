МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды в минусе вслед за снижением на рынках США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,98% — до 7532,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,77%, до 6418,89 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 14340,47 пункта.

Как отмечают аналитики, которых цитирует Ассошиэйтед Пресс, негативные настроения на рынках США, повлиявшие и европейские торги, были вызваны новыми опасениями более стремительного ужесточения политики американского центробанка.

Ранее стало известно, что индекс деловой активности в промышленности США в мае вырос до 56,1% с 55,4% в апреле при прогнозируемом росте. Эти данные были восприняты трейдерами как сигнал укрепления экономики страны, которое может вынудить Федрезерв США к более жестким мерам.