МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером немного растет на фоне сохранения спроса на драгметалл как на надёжный актив, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.55 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 2 доллара, или на 0,11%, до 1850,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1% — до 21,905 доллара за унцию.

В среду вечером поддержку спросу на надежные активы оказали опасения по поводу более стремительного ужесточения политики американского центробанка. Так, индекс деловой активности в промышленности США в мае вырос до 56,1% с 55,4% в апреле при прогнозируемом росте. Эти данные были восприняты как сигнал укрепления экономики страны, которое может вынудить Федрезерв США к более жестким мерам.

Золото традиционно выступает активом-убежищем, спрос на который растет в условиях геополитической нестабильности. Дополнительную поддержку оказали данные по инфляции в США. Годовая инфляция в стране в марте ускорилась до 8,5%, что стало максимумом с 1981 года. Золото традиционно используется как инфляционных хедж.