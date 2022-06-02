МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо меняется в четверг утром, инвесторы продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федрезерва США, а также геополитическую ситуацию и инфляцию, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара слабо меняется на ожиданиях статданных по рынку труда в США

По состоянию на 8.45 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,25 доллара, или на 0,12% — до 1850,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,17% — до 21,878 доллара за унцию.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор по итогам очередного заседания 3-4 мая ожидаемо повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1% годовых. По данным CME Group, 89,5% аналитиков ожидают, что после заседаний в июне и июле ставка будет составлять 1,75-2%, то есть будет еще дважды повышена на 50 базисных пунктов.

Повышение ставки традиционно поддерживает доллар, что негативно для золота. Драгоценный металл в таком случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.

Вместе с этим золото продолжают поддерживать инфляционные риски и геополитическая неопределенность, поскольку оно традиционно выступает как инфляционный хедж и актив-убежище. "Если цена на золото сможет удержаться выше 1800 долларов за унцию, то, вероятно, может произойти дальнейший рост, если инфляция будет оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось", — приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Heraeus Metals Germany GmbH & Co.

Кроме того, по данным "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране — экономика США в апреле-мае по большей части умеренно выросла, но сдерживалась на фоне общей неопределенности в мире.