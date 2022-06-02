МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций после слабого снижения на старте торгов четверга перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи. Рубль укрепляется в четверг на старте торгов

Индекс Мосбиржи к 10.07 растет на 0,31% — до 2382,05 пункта, индекс РТС — на 0,48%, до 1228,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 16 копеек — до 61,11 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 64,23 рубля.