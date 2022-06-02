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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220602/837060113.html
Российский рынок акций умеренно растет в начале торгов четверга
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. Российский рынок акций после слабого снижения на старте торгов четверга перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.07 растет на 0,31% —... ПРАЙМ, 02.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций после слабого снижения на старте торгов четверга перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 растет на 0,31% — до 2382,05 пункта, индекс РТС — на 0,48%, до 1228,09 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 16 копеек — до 61,11 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 64,23 рубля.