МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE утром в четверг торгуются на уровне среды, близко к 950 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 940 долларов (-0,6% к расчетной цене среды — 946,5 доллара). Уже через несколько минут котировки чуть снизились до 935 долларов (-1,2%), а затем перешли к росту и почти достигли 955 долларов (+0,9%).

Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за три месяца расчетная цена была зафиксирована 23 мая — 921,5 доллара за тысячу кубометров (-11,3% к 23 февраля).