МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга в основном в минусе, обеспокоенность трейдеров по поводу перспектив восстановления экономики сдержала склонность к риску, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснила, почему США и Китай никогда "не утопят" друг друга

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42%, до 3195,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 2026,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 1%, до 21082,13 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1%, до 2658,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, до 7175,9 пункта, японский Nikkei 225 — уменьшился на 0,16%, до 27413,88 пункта.

Инвесторы в Азии с особым интересом наблюдают за ситуацией с экономикой в США, которая влияет глобально и в которой сейчас закручена интрига с повышением учётной ставки Федеральной резервной системой.

"Мы действительно видим увеличение вероятности рецессии во втором полугодии в этом году, что вероятно продолжится и в 2023 году, поскольку Федрезерв продолжает бороться с инфляцией", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика Wells Fargo Investment Institute Трэйси Мак-Миллион (Tracie McMillion).

ФРС повысила эту ставку по итогам майского заседания на 50 базисных пунктов, до 0,75-1%. Согласно данным протокола, регулятор допустил повышение на 50 б.п. еще на "паре следующих заседаний". По данным CME Group, 89,5% аналитиков ожидают, что в июле ставка будет составлять 1,75-2%, то есть будет еще дважды повышена на 50 базисных пунктов.