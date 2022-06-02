МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Курс доллара опускается, в частности, по отношению к евро после роста в течение двух предыдущих торговых сессий, в то время как инвесторы ждут данных о числе рабочих мест в экономике и заявок на пособие и в целом об уровне безработицы, свидетельствуют данные торгов. Эксперт предупредила о кризисе из-за "раздувания доллара"

По состоянию на 12.19 мск курс евро к доллару растет до 1,0689 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0646 доллара, курс доллара к иене снижается до 129,8 иены со 130,11 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,22%, до 102,27 пункта.

Рынки ожидают статданных с рынка труда в США, которые будут опубликованы позднее в четверг и в пятницу. Сначала аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за май, а минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю. В пятницу минтруд опубликует данные об уровне безработицы в США в мае.

Тем временем за два предыдущих торговых дня курс доллара вырос к евро более чем на 1% на статданных.

Так, например, в среду Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные о неожиданном росте индекса деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае — до 56,1%. Аналитики ожидали снижения показателя до 54,5% с апрельских 55,4%.