МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов четверга уменьшается на 1% и более за счёт негативной конъюнктуры, следует из данных Московской биржи и комментариев опрошенных экспертов. В ОПЕК отрицают исключение России из обязательств по сделке альянса

Индекс Мосбиржи к 15.29 мск теряет 1,04%, и опускается до 2349,97 пункта, долларовый индекс РТС опускается на 1,61%, до 1202,59 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" растёт в то же время на 36 копеек, до 61,64 рубля, курс евро — на 98 копеек, до 65,36 рубля.

Российский рынок отрезан от западного фондового рынка, но изменения с той стороны влияют на площадки, как и внутренние новости, объясняет Сергей Звенигородский из компании "Вектор икс". По его мнению, снижение западных котировок, слабое ужесточение кредитно-денежной политики в США, а также некоторое движение спекулятивного капитала сегодня двигают курс котировок больше вниз.

"На зарубежных фондовых площадках настроения в четверг были склонны к улучшению, но российский рынок на этот раз сконцентрировался на более важных внутренних факторах и, в частности, на слабости нефтяных котировок", — в свою очередь считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Распродажи затронули большинство секторов, но наибольшие потери, таким образом, несут акции нефтегазовых компаний, реагируя на снижение нефтяных цен. Вместе с относительно крепким рублем это способно существенно ухудшить финансовые показатели нефтегазовой отрасли, если нефть продолжит устойчиво дешеветь, добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения котировок — снова префы "Мечела" (-3,6%), а также акции "Новатэка" (-4,17%), "Газпром нефти" (-2,78%), "Россетей" (-3,23%), "Алросы" (-3,33%), "Фосагро" (-2,76%) и "Магнита" (-2,61%).

Акции "Россетей" падают в цене четвертый день подряд по причине того, что менеджмент компании не планирует распределять дивиденды за прошлый год, отмечают аналитики из компании "Фридом финанс".

Лидеры роста котировок — расписки Qiwi (+5,81%), "Циана" (+3,47%), акции "Мосэнерго" (+3,83%), "Распадской" (+3,92%), "ВСМПО-Ависмы" (+3,82%), ОГК-2 (+2,25%), "Интер РАО" (+3,01%), префы "Транснефти" (+1,76%).

Расписки "Циана" в лидерах публикации финансовых результатов за прошлый квартал, согласно которым выручка компании увеличилась. А бумаги "Мосэнерго" подорожали после рекомендации совета директоров о выплате дивидендов, дополняют аналитики из компании "Фридом финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В дальнейшем индексы могут вновь вернуться в "красную" зону в рамках безыдейных колебаний последних дней, следует из комментария Романа Блинов из ИК "Русс-инвест".

"Что именно сдвинет российский фондовый рынок из откровенного болота бокового движения, мы увидим несколько позже, но оптимизм явно будет уменьшаться", — предполагает он.

"Инвесторам по-прежнему сложно найти поводы для покупок, при этом краткосрочно на рынке наблюдается боковик. Продажи до конца дня могут ускориться, если ОПЕК+ даст явные сигналы в отношении намерения нарастить добычу для компенсации выпадающего предложения из России", — заключает Кожухова.