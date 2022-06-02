МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии закрыли торги четверга преимущественно коррекционным ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов французский CAC 40 вырос на 1,27%, до 6500,44 пункта, немецкий DAX — на 1,01%, до 14485,17 пункта.

Биржи Великобритании в четверг были закрыты по случаю банковского выходного. Британский индекс FTSE 100 завершил торги среды снижением на 0,98%, до 7532,95 пункта.

Французский и немецкий индексы восстановились после снижения более чем на 2% по итогам торгов вторника и среды. Причиной такой динамики стали данные о рекордной годовой инфляции в еврозоне, которая усилила опасения трейдеров за состояние экономики Европы.

В пятницу будет опубликована окончательная оценка композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Аналитики полагают, что показатель в мае снизился до 54,9 пункта с 55,8 пункта в апреле, как и показала предварительная оценка.