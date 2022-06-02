МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером растет на фоне удешевления доллара, при этом свою роль в динамике стоимости этого драгметалла сыграли и мировые инфляционные риски, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 22 доллара, или на 1,19%, до 1870,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,58%, до 22,262 доллара за унцию.

Поддержку стоимости драгоценного металла в четверг вечером оказывает индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), который уменьшается на 0,66%, до 101,83 пункта. Традиционно более дешевый доллар делает золото более выгодным для покупки.

Кроме того, рост цен на этот драгоценный металл поддерживает спрос на активы-убежища, который усилился на фоне опасений по поводу инфляционных рисков и геополитической неопределенности. Золото традиционно выступает активом-убежищем, спрос на который растет в условиях геополитической нестабильности.