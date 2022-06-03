МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии в пятницу растут вслед за рынками США накануне, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае

По состоянию на 12.27 мск французский CAC 40 растет на 0,16%, до 6510,8 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 14528,39 пункта.

Биржи Великобритании закрыты по случаю банковского выходного. Британский индекс FTSE 100 завершил торги среды снижением на 0,98%, до 7532,95 пункта.

Инвесторы в Европе обратили внимание на фондовые биржи США, которые завершили торги заметным ростом накануне в ожидании предстоящего отчета о занятости в стране. Аналитики полагают, что безработица в мае снизилась до 3,5% с 3,6% в апреле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 325 тысяч.

"Данные занятости будут иметь большее значение в ближайшие месяцы, потому что доходы и гарантии трудоустройства населения будут иметь большой вес", — сказал агентству Рейтер главный экономист UBS GWM Пол Донован (Paul Donovan).