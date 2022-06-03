МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в пятницу в ожидании статистики рынка труда страны, свидетельствуют данные торгов. В США предложили ввести санкции против Венгрии из-за российской нефти

По состоянию на 13.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,18%, до 33163 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 12817,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 4162,25 пункта.

Рынки ожидают публикации статистики уровня безработицы в США. Аналитики полагают, что безработица в США в мае снизилась до 3,5% с 3,6% в апреле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 325 тысяч.

При этом инвесторы склонны воздерживаться от риска. В четверг аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила о росте числа рабочих мест в частных компаниях США на 128 тысяч, что разочаровало аналитиков. Ожидалось, что показатель вырастет на 300 тысяч.