2022-06-03T14:04:29+03:00
2022-06-03T14:04:29+03:00
2022-06-03T14:04:29+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220603/837075988.html
Курс рубля пытается перейти к росту на торгах днем
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Рубль днем осторожно пытается перейти к росту курса после утреннего инерционного падения, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.54 мск... ПРАЙМ, 03.06.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рубль днем осторожно пытается перейти к росту курса после утреннего инерционного падения, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.54 мск снижается на 9 копеек, до 61,56 рубля, евро — на 11 копеек, до 65,45 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в пятницу доллар и евро максимально дорожали до 62,62 и 66,64 рубля соответственно.
В четверг курс доллара вырос на 37 копеек, до 61,65 рубля, евро — на 1,18 рубля, до 65,56 рубля.