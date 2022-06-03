МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рубль днем осторожно пытается перейти к росту курса после утреннего инерционного падения, следует из данных Московской биржи. Курс доллара может слегка подорожать сегодня

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.54 мск снижается на 9 копеек, до 61,56 рубля, евро — на 11 копеек, до 65,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в пятницу доллар и евро максимально дорожали до 62,62 и 66,64 рубля соответственно.

В четверг курс доллара вырос на 37 копеек, до 61,65 рубля, евро — на 1,18 рубля, до 65,56 рубля.