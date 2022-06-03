МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии пятницы снижается на 1,5%, продолжая отыгрывать ужесточение санкций в отношении РФ со стороны ЕС и США, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Аналитик дал прогноз по снижению ключевой ставки на следующей неделе

К 14.36 мск индекс Мосбиржи падает на 1,5%, до 2305,14 пункта. При этом минутами ранее показатель опускался ниже отметки 2300, впервые с 25 мая (до уровня 2292,53 пункта).

Около этого круглого уровня индекс встретил поддержку, считает Виталий Манжос из компании "Алго капитал".

Долларовый индекс РТС снижается на 1,72%, до 1175,47 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" растёт в то же время на 15 копеек, до 61,80 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 65,56 рубля.

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют сильный равномерный спад по отношению к уровням предыдущего закрытия. Распродажи в акциях отечественных компаний обусловлены состоявшимся ужесточением санкций в отношении РФ со стороны ЕС и США", — поясняет Манжос.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения — предсказуемо акции "Северстали", напрямую подпавшей под санкции (-12,18%), и также в основном бумаги металлургического сектора в целом — Polymetal (-5,12%), ММК (-6,29%), "Новатэка" (-5,38%), НМЛК (-5,18%), обыкновенные акции и префы "Мечела" (-3,45% и 6,89%).

Вдобавок акции ММК корректируются из-за сложной ситуации в металлургической отрасли, связанной со снижением внутреннего потребления примерно на 20–30%, а также ограничением наценки Минпромторгом до 10–12%, отмечают аналитики компании "Фридом финанс".

"Polymetal дешевеет при отсутствии инфоповодов. Вероятно, инвесторы отыгрывают снижение мировых цен на золото, которые сегодня теряют 0,25% из-за укрепления американского доллара", — добавляют эксперты.

Лидеры роста — акции "Русгидро" (+3,15%), "Мосэнерго" (+4,01%), ТГК-1 (+3,73%) и "Норникеля" (+0,48%).

ПРОГОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи намечается пробитие "симметричного треугольника" вниз, и если оно закрепится в ближайшие сессии, то перед индексом откроется потенциал среднесрочной просадки, отмечает Зарина Саидова из ФГ "Финам".

"Скорее всего, основное внутридневное движение уже завершено. Поэтому мы ожидаем негативного закрытия индекса в диапазоне 2280-2330 пункта, с понижением в пределах 0,5-2,5% по итогам дня", — указывает Манжос.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2230–2380 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1130–1230 пунктов", — резюмируют в компании "Фридом финанс".