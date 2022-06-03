МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Россияне не смогут свободно купить золото в слитках в ближайшие месяцы, эффект от законопроекта, предлагающего освободить от НДФЛ доходы граждан от продажи такого драгметалла, будет виден лишь к 2023 году, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. На Украине хотят изъять золотовалютные резервы России

Ранее в пятницу правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вносящий изменения в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей промышленности, в том числе об освобождении от НДФЛ доходов граждан от продажи золота в слитках. Ожидается, что россияне будут способны скупать до 15% объема производимого в РФ золота.

"В ближайшие месяцы купить золотые слитки, скорее всего, будет невозможно. Сейчас они есть лишь в нескольких отделениях крупнейшего госбанка. Поставщики не готовились к большим продажам в розницу. Отмена налога в лучшем случае вызовет рост продаж к следующему году", — сказал он. По его словам, население РФ действительно потребляет около 50 тонн золота в год, но в основном в виде украшений. "С инвестиционными целями покупок гораздо меньше — примерно в 10 раз", — отметил Емельянов.

Эксперт считает, что если предположить, что в следующем году население выкупит до 10 тонн — вдвое больше обычного — то речь пойдет о вложениях на 35 миллиардов рублей. Но это, по его оценке, "экстремально позитивный сценарий".

"Скорее всего, будет в пределах 7 тонн и 25 миллиардов рублей. И то если аффинажные заводы будут готовы столько отгрузить", — сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин в начале марта подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Ранее приобретение гражданами драгметаллов облагалось налогом по ставке 20%. После этого спрос граждан на золото вырос. В частности, Сбербанк в середине-конце марта фиксировал рост спроса на покупку слитков золота в 30 раз.