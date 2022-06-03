МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу на данных статистики по стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,45%, до 33097,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,62%, до 12116,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,15%, до 4126,2 пункта.

Безработица в США в мае сохранилась на уровне апреля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 390 тысяч человек. Аналитики прогнозировали, что показатель безработицы в прошлом месяце снизился, в то же время число занятых превысило ожидания.

В целом положительные данные по рынку труда укрепляют опасения инвесторов относительно ускорения нормализации политики Федрезерва США. "На рынке труда наблюдается дефицит предложения, и число рабочих мест растет. Федрезерв может продолжать ужесточать финансовые условия и убирать исторический уровень поддержки рынка", — сказал главный экономист LPL Financial Джеффри Роуч (Jeffrey Roach).

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в мае снизился сильнее прогнозов — до 55,9% с 57,1% в апреле.