МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером перешла к снижению, инвесторы оценивают возможность повышения базовой процентной ставки Федрезервом США после выхода статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 15,6 доллара, или на 0,84% — до 1855,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,6% — до 21,913 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла в пятницу вечером снижается под влиянием опасений о повышении учетной ставки ФРС США, усугубившихся статистикой по уровню безработицы в стране. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в мае в США увеличилось на 390 тысяч, а безработица сохранилась на уровне апреля в 3,6%, хотя аналитики ожидали роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе лишь на 325 тысяч и снижения безработицы до 3,5%. Так, отчет по рынку труда укрепил ожидания предстоящего повышения процентной ставки.

Также снижению цен на драгоценный металл способствует укрепляющийся доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,3%, до 102,13 пункта.