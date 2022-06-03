МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы потерял 1,4% по индексу Мосбиржи на фоне санкционных новостей, при этом индекс РТС закрылся в слабом плюсе на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи. Путин рассказал, что привело мир к энергетическому кризису

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,37%, до 2308,03 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,29%, до 1199,55 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи потерял 4,1%, РТС вырос – на 5,8%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 70 копеек, до 60,95 рубля, евро — на 81 копейку, до 64,75 рубля.

"Новая волна распродаж была спровоцирована публикацией шестого пакета антироссийских санкций", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Тем не менее к концу сессии наши индексы резко отскочили от достигнутых минимумов, потери фондовых индикаторов были достаточно умеренными. Скорее всего, пессимизм сегодня у нас был преувеличен фактором пятницы, когда многие воздерживаются от покупки акций или продают их, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения — предсказуемо акции напрямую подпавшей под санкции "Северстали" (-12,85%), и также в основном бумаги металлургического сектора в целом ММК (-5,36%), НМЛК (-4,58%), обыкновенные акции и префы "Мечела" (-5,75% и 1,44%).

В ходе торгов акции "Северстали" максимально падали до 685 рублей – минимума с июня 2017 года.

Акции "Яндекса" в ходе торгов обвалились на 14,17% — до 1366,4 рубля и обновили минимум с апреля 2017 года на новостях о санкциях ЕС против сооснователя компании Аркадия Воложа. К закрытию торгов акции "Яндекса" снизились на 5,97%.

Акции "Камаза" умеренно снизились на 1,31%, "Соллерс Авто" — на 0,86% на санкционных новостях.

Акции золотодобытчика Polymetal теряли в пятницу 9,6% стоимости и обновили многолетний минимум в условиях отсутствия особых новостей и при повышенном объёме торгов.

Акции ВТБ отреагировали небольшим усилением снижения на решение акционеров на годовом собрании не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Евросоюз в пятницу внес Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Несмотря на эту новость, акции Мосбиржи выросли на 2,28%.

Также в лидерах роста – акции "Русгидро" (+7,08%), "Русской аквакультуры" (+4,49%), ТГК-1 (+4,06%) и "Мосэнерго" (+3,85%).

ПРОГНОЗЫ

Прогноз аналитиков "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи на понедельник предполагает, что он будет двигаться в коридоре в 2250–2400 пунктов.

В понедельник индекс Мосбиржи может попробовать развить отскок с ближайшей целью в районе бывшей поддержки 2327 пунктов, которая теперь выступает серьезным техническим сопротивлением, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"В целом рынок после возвращения коротких продаж не обвалился, что уже можно считать за воодушевляющий сигнал, говорящий о вере инвесторов как минимум в некоторых эмитентов, среди которых особенно выделяются дивидендные истории", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".