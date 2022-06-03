МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии закрыли торги пятницы незначительным снижением на статистике по еврозоне и негативе из США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов французский CAC 40 снизился на 0,23%, до 6485,3 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 14460,09 пункта.

Биржи Великобритании с четверга закрыты по случаю банковского выходного. Британский индекс FTSE 100 завершил торги среды снижением на 0,98%, до 7532,95 пункта.

Объем розничных продаж в еврозоне в апреле упал на 1,3% к марту при ожидаемом росте показателя на 0,3%. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос слабее прогнозов — на 3,9% вместо ожидаемых 5,4%.

Кроме того, сильные данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, подкрепили опасения инвесторов относительно дальнейших жестких действий американского регулятора. На этом фоне индексы США падают на 1-2,3%.